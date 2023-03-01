اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها ومفاتنها بفستان مش مداري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال بالقرب من حمام السباحة ، مرتدية فستان من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر والبطن والأجل مع نظارة شمسية بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة قائلة فتاة الصيف.

وعلق جمهورها على الصور مثل فينوس الشرق – ما أروعك – ايه الجمال ده كله