اتفرج- انت الان تتابع خبر ميرهان حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير لها .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وطهرت ميرهان حسين خلال أحدث جلسةتصوير خضعت لها في الساعات الماضية ، مرتدية فستان مطرز من اللون الأوف وايت وتقوم باستعراض مفاتنها وجمالها أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة البعض يسميها متعجرفة أسميها واثقة.

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل ماشاء الله تحفففففه شعرك يجنن عليكي والفستان رووعه ربي يحفظك من كل شر .. بحبك ياميرو.