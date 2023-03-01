اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2023.. مفاجآت كثيرة نجمات وأزواجهم في الأعمال الفنية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توجد الكثير من مسلسلات شهر رمضان 2023، الذي يشارك فيها من الفنانات وأزواجهم، ومنهم من قام بتكرار التجربة بعد نجاح السنوات السابقة، وتقدم الكثير من الأعمال الناجحة خلال الموسم الرمضاني.

نيللي كريم وهشام عاشور في رمضان 2023

وتقوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بالاشتراك مع زوجها الفنان أحمد العوضي في موسم دراما رمضان القادم، وهو مسلسل “ضرب نار” وأحداثه تأتي في إطار شعبي صعيدي، وهي التجربة الثالثة لهم معاً، وقدموا معاً مسلسل اللي مالوش كبير 2021 ومسلسل آخر وهو لآخر نفس.

ولأول مرة يخوض هشام عاشور لاعب الأسكواش زوج نيللي كريم تجربة التمثيل أمامها، وهذا من خلال مسلسل عملة نادرة الذي يجمع بينهم في دراما صعيدية، وهذا يأتي بعد تصويرهما مسلسل روز وليلى الذي من المقرر أن يعرض قريباً، وهو من المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها الجميع.

غادة عبد الرازق وزوجها هشام زنيتا في رمضان 2023

وتقدم النجمة غادة عبد الرازق مسلسلها في رمضان 2023 أمام زوجها هشام زنيتا وهو مسلسل “تلت التلاتة”، وهو 15 حلقة ويدور في إطار دراما اجتماعية، ويشاركها زوجها هيثم زنيتا ويعمل مدير تصوير.