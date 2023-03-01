اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أول رد من خطيب البلوجر سارة محمد على الاتهامات الموجهة له: ممنوع التواصل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت إحدى القنوات بتقديم قرار فيديو يأتي تحت عنوان “فقدت بصرها معه وتخلي عنها، البلوجر سارة محمد تتصدر التريند”، وأنها تعرضت إلى سرقة مسلحة وتخلى خطيبها عنها وفقدت بصرها بسبب هذه الأزمة.

رد خطيب البلوجر سارة محمد على الاتهامات الموجهة له

وتبلغ الفتاة سارة محمد من العمر 21 عاماً ويتابعها 100 ألف متابع على إنستجرام وأن كل المتابعين تداولوا صور لها بعد فقدان بصرها، وانتقلت إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليها وعملت الكثير من العمليات وجرح 20 غرزة، وحصلت على تعاطف الكثير من المتابعين مؤخراً، وهذا بسبب ما حدث لها في الأيام الماضية.

وقالت الفناة أن خطيبها بحالة صحية جيدة ولا يتواصل أو يذهب لها بعد ما حدث معها ولا يحاول التواصل معها، ومؤخراً خرج خطيب سارة عن صمته وقال أنه يحاول التواصل معها وأسرتها تمنعه من الوصول لها، وحصل على تهديد بالقتل من والد الفتاة، وهاجمه جميع رواد السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة الماضية.