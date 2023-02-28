انت الان تتابع خبر يا جمالها في البرتقالي.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية بدلة باللون البرتقالي، وربطت خصرها بحزام أبرز رشاقتها، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (إيه جمالك ده)، (ش قادره اتخطى جمالك)، (مفيش في جمالك يا ميوش قمر)، (الجمال عدى الكلام)، (اه يا ربي على جمالك).

فيلم مي عمر

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة مي عمر، كان فيلم “تحت تهديد السلاح”، والذي تم عرضه في نوفمبر 2022.

فيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة كلًا من حسن الرداد، مي عمر، عمرو عبد الجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر و إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.