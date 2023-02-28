اتفرج- انت الان تتابع خبر رانيا يوسف : هذا هو الشئ الوحيد المهم في حياتي وبحب ريحة الجاز والفنيك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدلت الفنانة رانيا يوسف بعدد من التصريحات خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 خلال استضافتها في برنامج الشنطة الذي يعرض على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وأوضحت رانيا يوسف أنها لا تحب استخدام الهاتف المحمول نهائياً وأنها لا تقوم أيضاً بوضع أي نغمات على هاتفها، مشيرة أن الشئ الأكثر أهمية في حياتها بالكامل هو بناتها.

وحدثت الفنانة المصرية عن فترة طفولتها قائلة كتبت جواب لفتى أحلامي وقولته أنا بحبك أوي، وكان عمري 17 سنة وبعدها ذلني بسببه وكنت في مدرسة راهبات واتفصلت 10 أيام، مضيفة الفستان اللي بلبسه مش بعرف ألبسه تاني.وأشارت أنها تقوم برفض التصوير داخل العزاء والمستشفى وأنها تحب رائحة الجاز والفنيك.