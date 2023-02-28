اتفرج- انت الان تتابع خبر شريف منير ينشر فيديو طريف لـ أحمد حلمي من كواليس فيلم سهر الليالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك الفنان شريف منير، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم من كواليس فيلم “سهر الليالي”.حيث نشر “منير” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهر فيه قائلًا: “خلصت مسرح الساعة 2 ونصف صباحا، وركبت العربية مع أحمد حلمي، وهو كان سايق وبينام في السكة، ووصلنا إسكندرية 6 وربع الصبح، وما تسألونيش إزاي”.

ثم دخل الفنان شريف منير على الفنان أحمد حلمي موقع التصوير وهو نائم، وقال له: “”أحمد هتنام لغاية أمتى، أديكوا شوفتوا أحمد حلمي ضحية من ضحايا الفيلم”.

الفيديو من هنا.

مسلسل شريف منير

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان شريف منير كان مسلسل “إيجار قديم” والذي تم عرضه في شهر أكتوبر 2022.

مسلسل “إيجار قديم” بطولة شريف منير، صلاح عبد الله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، فرح، رحمة حسن، بسمة داوود، إلهام وجدي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.