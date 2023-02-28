اتفرج- انت الان تتابع خبر عسل نحل.. الجمهور يتغزل في أحدث إطلالة لـ نسرين طافش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة.حيث نشرت “نسرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا طويلًا بأكمام ومجسم باللون الموف، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “عش قصة حب مع كل عمل تفعله”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (صباح الورد ع ايقونه الجمال ف الوطن العربي)، (شو هالحلااا كلو يقبرني جماالك