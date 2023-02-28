اتفرج- انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تشارك في بطولة “الكبير أوي 7”.. اعرف الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت الفنانة دنيا سمير غانم، الأمر حول مشاركتها في بطولة مسلسل “الكبير أوي 7” والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.وكتبت “دنيا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قصة قصيرة جاء بها: “أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل “جت سليمة” اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله، أتمنى المسلسل يعجبكم إن شاء الله دعواتكم”.

يُذكر أن مسلسل “الكبير أوي 7” سيتم عرضه على شاشة قناة ON في شهر رمضان المُقبل، ويشارك في بطولته كلًا من أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل دنيا سمير غانم

وتخوض الفنانة دنيا سمير غانم سباق رمضان 2023 بمسلسل “جت سليمة” والذي يشاركها بطولته كلًا من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.