اتفرج- انت الان تتابع خبر أحمد زاهر يكشف موقفه من انتخابات نقابة المهن التمثيلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان ،أحمد زاهرعن موقفه من الناخبين المُرشحين لانتخابات مجلس نقابة المهن التمثيلية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المُقبل الموافق 3 مارس داخل نادي النقابة.ونشر “زاهر” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة للدكتور أشرف زكي، وأرفق معها التعليق التالي: “أشرف زكي نقيبي السابق والحالي والمستقبلي، ولا نرضى بنقيب غيره أبدا، كل الدعم والحب والتقدير”.

وتفاعلت الفنانة روجينا، زوجة الفنان أشرف زكي مع المنشور، وكتبت التعليق التالي: “يا عمري أنت غالي”.

وكان عدد من الفنانين قد تقدموا بأوراقهم للترشح ضمن انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ومنهم أحمد بدير، عفاف رشاد، محمد عاشور، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبة، هند عاكف.

مسلسل أحمد زاهر

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان أحمد زاهر كان مسلسل “تياترو” والذي شارك بطولته مع كلًا من روجينا، أحمد بدير، نغم صالح، محمود حجاج، عابد عناني، حنان عادل، كريم مغاوري، وهو من تأليف إسماعيل إبراهيم، إخراج رؤوف عبد العزيز.