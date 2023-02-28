اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل بالطو عبر watch it .. إثارة وتشويق في أحداث حلقتين 7 و8 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر مسلسل بالطو قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بعد عرض أول 6 حلقات منه على منصة watch it، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على مواعيد عرض مسلسل بالطو.

أحداث مسلسل بالطو

الكثير يبحث عن تفاصيل مسلسل بالطو حيث أن قصة المسلسل مأخوذ عن رواية بعنوان بالطو وفانلة وتاب، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الساخر أحمد عاطف فياض.يضم مسلسل بالطو مجموعة من الابطال وهم عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

تدور أحداث مسلسل بالطو عبر منصة watch it، في إطار كوميدي، حيث تدور القصة حول أن تكليف الشاب عاطف كطبيب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسؤولا فيها عن كل شئ.

مواعيد عرض مسلسل بالطو

يبحث الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، عن مواعيد عرض مسلسل بالطو، وذلك بعد عرض أول 6 حلقات منه على منصة watch it، والجميع يبحث عن مواعيد عرض الحلقتين 7 و8 من مسلسل بالطو الذي تتكون حلقاته من 10 حلقات.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل بالطو كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة watch it.