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شاهد.. أحمد الفيشاوي يتغزل في النادي الأهلي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:26 مساءً - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا له من داخل الجيم، وهو يرتدي تيشيرت النادي ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق الفيشاوي علي الصور، كاتبًا: “يوم وفاة الوالد رحمة الله عليه النادي الأهلي لغي مباراة كان هيلعبها في نفس الليلة.. لن انسي هذا الحب والتقدير.. انا اجري من اجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. اجري من اجل النادي الأهلي”.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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