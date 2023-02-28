اتفرج- انت الان تتابع خبر جنا عمرو دياب تكشف عن التاتو الجديد .. لن تصدق أين رسمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت جنا عمرو دياب مجموعة من صورة جديدة لها على حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت جنا عمرو دياب خلال تواجدها داخل غرفة نومها بإطلالة كاجول جريئة، حيث ارتدت كاب مكشوف من منطقة والبطن وجيب من اللون الأسو حيث كشف عن جزء من التاتو المرسوم على جسده، أمام من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل من المياج وأحمر الشفاة

وأثارت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها بين مؤيد لذلك الأمر خاصة وأنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وبين رابط لذلك لأنها في النهاية تنمي إلي أطول شرقية.