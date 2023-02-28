شاهد.. بعد الهجوم عليها.. مي كساب عن مني زكي: بنتنا نحطها في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:26 صباحاً - وجهت الفنانة مي كساب، رسالة إلي الفنانة منى زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب الهجوم على منى زكي بسبب أفيش مسلسل تحت الوصاية.

وكتبت مي كساب في تويتة لها: “أنا بأحب مني زكي جدا إنسانيا وفنيا بالنسبة لي مدرسة تمثيل منفردة الواحد يتعلم منها طول الوقت أنا مستنية مسلسلها جدًا وواثقة إنها عاملة حاجة عظيمة زي ما عودتنا مني زكي تاريخ كبير كله نجاحات ما شاء الله مني زكي الفنانة المصرية بنت كل بيوت مصر بنتنا اللي نحطها في عينينا ونطبطب عليها”.