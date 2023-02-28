اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تشارك جمهورها صورة مثيرة بالأسود القصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق تواجدها في مكان ما مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الكتف والقصير من منطقة الأرجل وتقف بجوار شخص ما بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج.

وتجمع الفنانة المصرية في صورها التي تقوم بنشرها على انستجرام بين الجراة و الأناقة والمفلتة مما يضعها في مأزق في بعض الأحيان، بالإضافة إلي أنها تقوم في الكثير من الأوقات بغلق خاصية التعليق أمام جمهورها.