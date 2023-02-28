اتفرج- انت الان تتابع خبر خطيب البلوجر سارة يكشف تهديد والدها له بعد فقدان بصرها: عايز اتجوزها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم البلوجر المصرية سارة محمد على كل مؤشرات بحث جوجل في الأيام الأخيرة الفائتة، وهذا بعدما تعرضت إلى حادث إطلاق نار من ناحية العديد من البلطجية، وهذا ما نتج عنه فقدانها بصرها.

رد خطيب البلوجر سارة على الاتهامات الموجهة له

وأعلنت عائلة البلوجر في كل وسائل الإعلام إن سارة تعرضت إلى أزمة نفسية شديدة، وذلك بعدما عرضت على دكتور مخ وأعصاب بسبب الحادث، وهذا بسبب رد فعل خطيبها المفاجئ الذي تلقت الطلقات بدلاً منه وتركها في نهاية المطاف ولم يسأل عليها، وهاجمه رواد السوشيال ميديا قائلين “أزاي تسيبها بعد كل ده”.

وجاء رد مصطفى خطيب البلوجر سارة بالكثير من التفاصيل المختلفة على هذه الاتهامات، والتأكيد على أنه ما زال يحبها حتى الآن ولم يتخلى عنها نهائياً، وتمت الإشارة إلى أنه من يوم الحادث أهلها يرفضون وجوده ووالدها هدده بالقتل، وأنه ما زال عند قرار استمرار علاقته بها وأكد أن الفرح بعد 6 أشهر من الآن.