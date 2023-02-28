اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. نانسي عجرم بجمبسوت أبيض قصير.. خطفت الأنظار وسحرت القلوب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نانسي عجرم بنشر صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وظهرت بإطلالة أنيقة وخطفت انظار الجميع وسحرت جميع قلوب المتابعين.

نانسي عجرم على انستجرام

وتميزت الفنانة نانسي عجرم بارتدائها جمبسوت قصير ولافت للأنظار لونه بيض، وهو تميز بأنه ذو تصميم جديد وجريء ومختلف، وأظهر رشاقتها وجماله وأناقته المتعارف عليها، وحصلت على الكثير من الإعجابات والتعليقات المميزة من قبل جميع المتابعين.

وأما عن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نانسي عجرم على وضع المكياج الذي يعتمد على الألوان الترابية الناعمة، وهي التي اظهرت جمال عيونها واختارت أن تضع احمر شفاه باللون البيج الناعم الذي أظهر أنوثته وجمالها المميز، وتركت شعرها البني الطويل منسدل على كتفيها وهو ناعم وجذاب وتناسبن مع إطلالتها الجذابة والتي أعجب بها الجميع مؤخراً.