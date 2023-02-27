اتفرج- انت الان تتابع خبر إصابة إياد نصار بهذا المرض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشف الفنان الأردني إياد نصار، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نصار، عبر خاصية الاستوري على حسابه في إنستغرام: "يعني إية تيجيلي كورونا بعد ماقربت تخلص من العالم".

وعلى صعيد آخر، شارك اياد نصار، كضيف شرف في الفيلم الكوميدي «المطاريد»، الذي حقق ناجحا واسعا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وتدور احداث الفيلم، حول صلاح الذي يعود من أمريكا بعد ان توفي والده، لاستلام ميراثه، ويسعي بيع الاملاك التي تركها له من بينها نادي المطاريد لكرة القدم، لتبدأ بعدها الاحداث الطريفة، أثناء المنافسة على البطولات الكروية.

وشارك عدد كبير من النجوم، في فيلم المطاريد، منهم أحمد حاتم، تارا عماد، محمود البزاوي، محمد السويسي، وغيرهم.

كما لفت الفنان الأردني الأنظار مؤخرا، خلال مشاركته في فيلم "الباب الأخضر" الذي عرض على منصة Watch it، إلى جانب سهر الصايغ، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، إسلام حافظ، وغيرهم، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

أما في الموسم الرمضاني القادم، يشارك إياد نصار، في مسلسل ستهم، إلى جانب الفنانة روجينا التي نشرت صورة تجمعها عبر حسابها في انستغرام، حيث ظهرت روجينا بالدفاير، واياد بالجلباب الصعيدي، وعلقت قائلة: "سعيدة جدا إني بشتغل مع موهبة متفردة زي إياد نصار".