اتفرج - انت الان تتابع خبر مفاجأة الحمض النووي قد تقلب الموازين بقضية سعد لمجرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف جان مارك فيديدا، محامي سعد لمجرد، خلال مقابلة له مع "العربية"، تفاصيل الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بحق الفنان المغربي.

وقال فيديدا، ان الحكم مثير للدهشة ولا يستند على دليل ملموس أو عنصر طبي، أو شاهد عيان كان معهما لحظة الواقعة، الا أن المحكمة فضلت رواية لورا بريول على رواية لمجرد.

وأكد محامي الفنان المغربي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت للفتاة، لم تكشف عن وجود أي أثر للحمض النووي، مما يدل على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب.

وأوضح في ختام حديثه، انه هناك عشرة لتحليل قرار المحكمة، ومن الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

يذكر أن النيابة العامة الفرنسية، قد حكمت يوم الخميس على سعد لمجرد بالسجن لمدة 6 سنوات، ومنعه من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات بعد انهاء فترة سجنه، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية داخل الفندق عام 2016، وهو تحت تأثير الكحول والمخدرات، رغم ان الفنان أنكر اغتصاب الفتاة، أو أقامة علاقة معها.

وحظي سعد لمجرد بمساندة كبيرة من قبل نجوم الفن والمشاهير في المغرب والعالم العربي، حيث أعلنوا عن تضامنهم معه، وايمانهم ببرائته.