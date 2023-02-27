اتفرج- انت الان تتابع خبر حورية فرغلي: كل القريبين بعدوا عني وفقدت الثقة في نفسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة حورية فرغلي، أنها من الممكن أن تسامح نفسها على أشياء فعلتها دون إرادة منها، وأنها بالفعل فعلت أشياء كثيرة لم تكن راضية عنها.وأضافت “حورية” خلال حوارها لبرنامج «شيزلونج» مع الإعلامى مصطفى ياسين: “بيتي هو المكان اللي بستخبى فيه من همومي ومشاكلي، وإحساسي بيكون صادق بنسبة 90%”.

ورية فرغلي: واجعني إني مش هكون أم

وتابعت: “دمعتي قريبة ومرتددة بطبعي، بستفيد من أخطائي ومش بكررها، وكتير استغلوا طيبتي ضدي وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، ماحدش يقدر يقرأ أفكاري، وبحلم إني بعد سنين أكون بصحة كويسة وأتمنى يكون عندي أسرة، أكتر ما يضايقني إن حد يكدب عليا”.

وعن أكبر خطأ ارتكبته في حق نفسها قالت: “إني مافكرتش إني أعمل عيلة وأتجوز وأجيب أولاد، وفضلت أكمل في الفن”.

واستطردت: “اتخانت كتير وبحس إن كل عرق في جسمي بيتحرق، وأكتر حقيقة وجعاني إني مش هبقى أم، واتعذبت جسديًا من الحادثة، واللي غيرت شكلي ماكنتش ببص في المراية بقيت أشوف إني بشعة واللي مش عاجبه شكلي يبص الناحية التانية، بتعرض لتنمر، بعد الحادثة ناس كتير بعدت عني ومابقاش في شغل”.