اتفرج- انت الان تتابع خبر تامر حسني يعلق على تصوير فيلمه تاج: صعب بشكل مش طبيعي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك الفنان تامر حسني، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل عنوان “تاج”.حيث نشر تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعه بمخرجة العمل سارة وفيق، وأرفق معها التعليق التالي: “مع المخرجة الجميلة سارة وفيق رجعنا امبارح نستكمل تصوير فيلم تاج، فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي بس إن شاء الله المصريين قدها، وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجة مهمة أوي و ليه بقول كده”.

أزمات فيلم تامر حسني

يُذكر أن فيلم الفنان تامر حسني “تاج” كان قد واجه عدة أزمات منذ بداية الإعلان عنه، حيث تم ترشيح الفنانة هنا الزاهد للمشاركة في بطولة الفيلم ولكنها اعتذرت بعد ذلك.

ثم أعلن تامر حسني مشاركة الفنانة مي عمر في بطولة الفيلم، لتعتذر هي الأخرى معلنة عن ذلك بمنشور قالت فيه: “للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق”.