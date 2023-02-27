اتفرج- انت الان تتابع خبر ربنا يشفي العيانين.. تامر حبيب يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب “تحت الوصاية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص السيناريست تامر حبيب، على دعم الفنانة منى زكي، بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها، عقب طرح الملصق الدعائي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية” والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.حيث أعاد تامر حبيب نشر منشورًا عن المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأرفق معه التعليق التالي: “ان شاءالله مسلسل ( تحت الوصاية ) هايبسطنا و يمتعنا احنا الناس الطبيعية علشان كل الناس المشاركين في المسلسل ده فنانين محترمين و موهوبين و كل اعمالهم اللي عملوها قبل كده اعمال حلوة و ناجحة و ممتعة ومحترمة و علي رأسهم مني زكي اللي عرفت من يوم ما ابتدت تشتغل ممثلة بموهبتها و باحترامها لمهنتها و جمهورها تبقي في مكان مهم قوي …و ربنا يهدي و يشفي العيانين, و يكفينا شر طيور الظلام… و رمضان كريم”.

هجوم على منى زكي بسبب بوستر “تحت الوصاية”

يُذكر أن الهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي بعد طرح الملصق الدعائي لمسلسل “تحت الوصاية”، جاء بسبب ظهورها في البوستر بحجاب وبحواجب حادة، ووجه مجهد دون مكياج.

الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن المسلسل يتعمد تشويه صورة المحجبات.