من هي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟.. شاهد بالصور

اتفرج- انت الان تتابع خبر من هي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟.. اتفرج بالصور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من المواطنين في كافة محافظات مصر، عن من هي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟ بعد ظهور كواليس من مسلسل سره الباتع قبل أن يعرض في ماراثون الرمضاني 2023، وخلال السطور التالية سنجيب على تساؤلاتكم.

مسلسل سره الباتع

آثار مسلسل سره الباتع تساؤلات العديد من المتابعين في جمهورية مصر العربية، خاصة بعد ظهور الفنان حسين فهمى برفقة المخرج خالد يوسف بالزي العسكرى للحملة الفرنسية من كواليس المسلسل.

ويذكر أن مسلسل سره الباتع إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير الفنانين ، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

قصة مسلسل سره الباتع

تدور أحداث قصة مسلسل سره الباتع مأخوذه عن عن روايه ليوسف ادريس وشارك في كتابة السيناريو والحوار خالد كساب واحمد ابراهيم ومن المقرر ان يضع الموسيقي التصويرية له راجح داوود، وتدور أحداثه بين زمنين؛ العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

من هي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

ظهرت في كواليس مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، وتسأل الجميع عن من هي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟، وتبين أنه الفنانة الشابة مى صالح، لم يعرف أحد ما هي الشخصية التي ستقدمها بسبب قيام المخرج خالد يوسف بفرض السرية التامة على تفاصيل العمل.

فيما نشر الفنان أحمد فهمى صورة من كواليس مسلسل “سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف وأحمد السعدنى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وقال أحمد فهمى : “‎مسلسل #سره_الباتع #رمضان2023.. إن شاء الله مسلسل كبير يليق بيكم .. ‎إنتاج : سينرجي (تامر مرسي).. ‎إشراف عام : حسام شوقي.. ‎قصة : يوسف إدريس.. ‎إخراج : خالد يوسف”.