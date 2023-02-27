اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. من هي أدريانا ليما أول سفيرة عالمية للمشجعين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير من متابعي وعشاق الرياضة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي لمعرفة الكثير من التفاصيل حول عارضة الأزياء البرازيلية والممثلة وأيقونة الموضة العالمية أدريانا ليما.وجاءت عمليات البحث حول أدريانا ليما خاصة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين عارضة الأزياء البرازيلية كأول سفيرة فيفا العالمية للمشجعين مشيراً أن الهدف من ذلك القرار يتمثل في تعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية التي يشارك فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.

من هي أدريانا ليما؟

1- نشأت في أسرة متواضعة.

2- مشجعة لكرة القدم

3- سوف تكون حلقة وصل رائعة بين فيفا والمشجعين في جميع أنحاء العالم.

4- لديها حب وشغف بكرة القدم.