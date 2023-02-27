اتفرج- انت الان تتابع خبر قلعت الحجاب رسمي.. حلا شيحة تواصل نشر صورها بشعرها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استمرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، في نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حجاب، لتعلن قرارها بالتخلي عنه رسميًا.وأعادت الفنانة حلا شيحة نشر صورة تجمعها بالفنانة نسرين إمام خلال تقطيعها كعكة عيد الميلاد، وظهرت في الصورة دون حجاب.

وكتبت نسرين أمين على الصورة: “كل سنة وإنتي أميرة قلبنا كلنا وحشتيني”، لترد عليها حلا قائلة: “نسرين انتي الأجمل دايماً”.

كما نشرت حلا شيحة صورة أخرى لها ظهرت فيها دون حجاب أيضًا، وعلقت عليها قائلة: “مفيش أحلى من البساطة”.

انفصال حلا شيحة ومعز مسعود

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد أثارت حالة من الجدل منذ عدة أيام، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو مع ابنتيها ظهرت فيه دون حجاب، أعقبها نشرها عدة صور لها دونه أيضًا.

كما قامت حلا شيحة بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود، مما زاد من تكهنات الجمهور حول وقوع الانفصال بينهما، لتقوم بعد ذلك بإغلاق منشوراتها على حسابها بموقع إنستجرام، رافضة التعليق على هذا الجدل.