اتفرج- انت الان تتابع خبر التراجع عن تكريم بسمة بوسيل بسبب دفاعها عن سعد لمجرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة المنظمة لفعاليات “هي تقدر”، التراجع عن تكريم الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بسبب دفاعها عن مواطنها الفنان سعد لمجرد، بعد الحكم عليه لمدة 6 سنوات في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.وقد نشرت الإدارة عبر حسابها بموقع إنستجرام بيانًا جاء فيه: ” إلغاء استضافة بسمة بوسيل، لأن المؤتمر بعيد كل البعد عن أي شخص يحرض ويشجع على العنف ضد المرأة، وقال إن المنظمة الداعمة للمرأة ستستضيف فقط من يحترم النساء”.

هجوم على بسمة بوسيل بسبب سعد لمجرد

يُذكر أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل، كانت قد تعرضت لانتقادات حادة، بسبب موقفها الداعم للمغربي سعد لمجرد، بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، في قضية اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا.

ودافعت بسمة بوسيل عن هذا الموقف بقصة قصيرة عبر حسابها بإنستجرام جاء فيها: “ردا على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب لأي سبب مهما كانت الظروف، وما أقبلش على بناتي أو نفسي حاجة زي كده”.

وأضافت: “أنا كنت بتكلم على قصة واحد وواحدة هي نفسها اعترفت انها طلعت معاه الأوضة لوحدها فالمفروض دي حاجه تنافي عاداتنا وتقاليدنا وشايفين الرجل مذنب والست لا عشان هو مغربي وعشان فعلًا في عنصرية ضد العرب في البلاد الأوروبية وأكيد القضاء هياخد مجراه”.

وتابعت: “أنا بشجع البنات وكل الستات بس بالعدل، أنت تقدري، أكيد تقدري تبقي مهنية أكثر وتدوري في أحداث القضية أكثر مش بس تلحقي الترند عشان تظهري، أنت تقدري أكيد تقدري بس أهم حاجة من غير ما تحوري،انسحابي كان بسبب أنني لا أتشرف أكون جزء من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لأنه يحترم حقوق المرأة”.