انت الان تتابع خبر تامر حسني يواصل تصوير فيلم تاج بصحبة ساندي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جمعت مشاهد تصوير فيلم "تاج" الفنان تامر حسني مع الفنانة ساندي التي تشارك معه لاول مرة في عمل فني، حيث يواصل تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد.

ويعد هذا الفيلم ثاني تعاون يجمع تامر بالمخرجة سارة وفيق، حيث كان الأول فيلم "مش أنا" العام قبل الماضي.



وقالت الفنانة ساندي أنها سعيدة بالانضمام إلى فريق عمل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، وعن التعاون مع تامر فى فيلم سينمائى خطوة مهمة فى مشوارى الصغير، وأنا أحب تامر كمطرب وكممثل وأتعلم منه دائما الكثير سواء فى الغناء أو فى التمثيل.



ويشار أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.





وذكرت ساندي أن الجمهور سيفاجأ بها فى هذا الفيلم، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور ويكون بداية انطلاقة جديدة فى حياتى الفنية، واختتمت تصريحها بتوجيه الشكر للنجم تامر حسنى لاختيارها للعمل معه فى الفيلم وتشجيعه لها، كما وجهت الشكر أيضا للمخرجة سارة وفيق.