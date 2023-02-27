انت الان تتابع خبر في الشهر المبارك .. محمد رمضان بوضعيات حميمة مع فنانة في غرفة النوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدوال رواد مواقع التواصل، صورة جريئة من كواليس مسلسل جعفر عمدة، الذي يلعب الفنان محمد رمضلن والفنانة منة شلبي دور البطولة.

وظهر الثنائي في الصورة بطريقة جريئة، وهما مستلقيان على السرير، بملابس النوم، وسط أجواء رومانسية وحميمية، الأمر الذي أغضب الكثير من الجمهور، باعتبار ان هذه المشاهد، لا تليق بمسلسل سيعرض في شهر رمضان المبارك، ويتابعه جميع أفراد الأسرة.

هذا وسيعرض مسلسل “جعفر العمدة” على شاشة dmc، وسيشارك بالعمل نخبة من النجوم، ابرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر رياحنة، وغيرهم.

وتم تصوير المسلسل في عدد من المناطق والبلدان، كمدينة الإسكندرية المصرية، وفي لبنان، وفي القاهرة.

وتدور احداث جعفر العمدة، في إطار اجتماعي درامي، حول شخصية جعفرالذي يعيش في حي السيدة زينب، والمتزوج من 4 سيدات، ويعيش مأساة عمرها سنوات طويلة، بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، دون ان يعرف اي شيء عنه، لكنه يضطر إلى الكذب على أسرته، من خلال الادعاء ان ابنه توفي.

ورغم ان قصة العمل مثيرة وفيها الكثير من الأحداث الجاذبة للجمهور، لكن يبدو انه سيكون احد المسلسلات المثيرة للجدل، وخاصة بعد نشر بعض الصور من الكواليس.