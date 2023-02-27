انت الان تتابع خبر تفاصيل الفضائح غير الأخلاقية في برنامج ستار أكاديمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تداول الكثير من الأخبار حول التجاوزات الأخلاقية التي كانت تحدث في برنامج المواهب ستار اكاديمي، وخاصة عقب حديث الفنانة المصرية المعتزلة زيزي عادل التي كانت قد شاركت في البرنامج، حول هذه الامور، خرجت المطربة رنا سماحة لتنفي صحة هذه الأقاويل، وتؤكد على عدم وجود ما يخدش الحياء داخل البرنامج.

وأكدت النجمة المصرية، أن البرنامج يضم مواهب متعددة الثقافات في طريقة الملابس والتعامل، واسلوب الحياة، وإنها لم تشاهد أي تجاوزات في البرنامج، وفقا لـ "سيدتي".

واعتبرت سماحة ان تصريحات زيزي عادل مجرد رأي فردي، وليس في وقته أو سياقه الصحيح، ووجعت لها سؤالا قالت فيه: "لو ستار أكاديمي بيعارض العادات والتقاليد، دخلتيه ليه؟".

يذكر ان زيزي عادل، كانت قد خرجت في وقت سابق بمقطع فيديو، اعلنت فيها اعتزالها الفن، وتحدثت في احدى اللقاءات، عن كواليس ستار أكاديمي، مؤكدة انه لو عاد بها الزمن لن تشارك فيه، رغم ان شهرتها ونجاحها جاء نتيجة مشاركتها في البرنامج، حيث حلت في المركز الثالث.

وأكدت أن فكرة برنامج ستار أكاديمي لا تناسب تقاليد المجتمع، وفيه كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات، وهذه كانت احدى الأمور المزعجة بالإضافة إلى أسباب أخرى.