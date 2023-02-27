انت الان تتابع خبر أنغام تطرح كليب أغنيتها - نسينا نعيش - والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.



والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.



وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" بمناسبة عيد الحب، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أميرة طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.



يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعيًا يومي الخميس الجمعة، حيث استضاف العديد من نجوم الغناء، أبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.





