انت الان تتابع خبر مي عز الدين .. ممتنة للعمل مع أمير كرارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت النجمة مي عز الدين من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" عن امتنانها وسعادتها بالتعاون مع النجم أمير كرارة هذا العام في مسلسل "سوق الكانتو".



حيث نشرت صورة لبوستر المسلسل التي يتصدرها كرارة، وعلقت عليها: "النجم الجامد رزق والنفسية النظيفة رزق والزميل الفرفوش رزق والصاحب الجدع رزق والبنى آدم اللى ما بيتغيرش كل السنين رزق والأخ الكريم رزق، الحمد لله على أمير كررارة ربنا يحميك باشا مصر فعلا".



ويذكر أن مي عز الدين انطلقت في السينما مقدمة العديد من البطولات منها "كلم ماما" مع عبلة كامل، "كيمو انتيمو" مع عامر منيب، "فرح"، "بوحة" مع محمد سعد، "خيانة مشروعة" مع هانى سلامة، "أيظن"، "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة مع تامر حسنى، "شيكامارا"، حبيبى نائما"، "اللمبى 8 جيجا" مع محمد سعد، "جيم أوفر" مع يسرا.



أما في الدراما فشاركت مي عز الدين بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي"، و"لقاء على الهوا" مع يسرا، و"محمود المصرى" مع محمود عبد العزيز، إلى أن قدمت البطولة المطلقة فى مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وتوالت بعدها البطولات فى الدراما وأصبحت من النجمات اللاتى تتواجدن فى شهر رمضان من كل عام حيث قدمت مسلسلات "الشك"، "دلع البنات" و"حالة عشق"، رسائل"، "وعد" و"خيط حرير".