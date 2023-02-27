الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 12:29 مساءً - ننشر خريطة مسلسلات رمضان 2023 حيث يتم حاليًا تصوير الأعمال بشكل يومي من أجل اللحاق وانتهاء التصوير قبل الموسم بينما سيدخل عدد كبير من المسلسلات الشهر مستكملة التصوير فيه.

وتشكل الخريطة الأولية لموسم دراما مسلسلات رمضان 2023، وتقدمها أكثر من 10 شركات إنتاجية، للعرض على ما يزيد على 7 قنوات مصرية إضافة إلى الفضائيات العربية والمنصات الرقمية المختلفة.

ونرصد المسلسلات التي أعلنت دخولها مسابقة شهر رمضان 2023 المقبل، والذى يستقبل الجمهور أولى ليالى عرض تلك الأعمال الدرامية خلال شهر ونصف.

قائمة المسلسلات التي بدأ تصويرها للعرض في رمضان 2023

1 – سوق الكانتو

يعود أمير كرارة لتقديم عمل تاريخى وذلك بعد تقديمه رمضان الماضى «العائدون»، ليقدم عام 1920 أي قبل 100 عام، والمسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ويتم تصويره في الحى التاريخى في مدينة الإنتاج الإعلامى، ويشارك في بطولته مى عز الدين وفتحي عبدالوهاب.

2- ضرب نار

يواصل أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسل «ضرب نار» في اللوكيشن الرئيسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى بالحى الشعبى، وهو من إخراج مصطفى فكرى وتأليف ناصر عبدالرحمن.

3- الف حمدالله على السلامة

تواصل يسرا تصوير العمل بشكل يومى مع المخرج عمرو صلاح، وتتعاون مع المنتج جمال العدل، وانتهت من تصوير 4 أسابيع من المسلسل، وهو ما يمثل ثلث العمل ويشارك في بطولته شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت.

4- حضرة العمدة

تواصل روبى تصوير مسلسلها «حضرة العمدة» مع المخرج عادل أديب في أول تعاون لها مع المنتج ريمون مقار ويشارك في البطولة أحمد رزق وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغنى، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وأحمد بدير، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة وحسام داغر.

5- عملة نادرة

يواصل المخرج ماندو العدل تصوير «عملة نادرة» بطولة نيللى كريم والذى ينتمى للدراما الصعيدية، ويعتبر من أول الأعمال التي دخلت بلاتوهات التصوير، وصورت مشاهد كثيرة منه داخل استديوهات العدل في شبرامنت، ويشهد العمل عودة الفنان أحمد عيد للتمثيل مرة أخرى.

6- جميلة

بدأت ريهام حجاج تصوير مسلسلها «جميلة» تأليف أيمن سلامة مع المخرج سامح عبدالعزيز في ثانى تعاون بينهما بعدما قدما مسلسل «يوتيرن»، وتناقش في العمل الكثير من قضايا المرأة وعلاقة الأبناء بالآباء، بمشاركة أحمد وفيق وعبير صبرى ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وانتهت من تصوير أكثر من شهر من المسلسل.

7- الأجهر

يواصل عمرو سعد تصوير مسلسله الشعبى «الأجهر» في بيروت، حيث بدأ المخرج ياسر سامى التصوير منذ شهر تقريبًا ويشارك في بطولته أحمد مجدى، ناهد السباعى، درة، سيد رجب وسارة سلامة ونور النبوى وتأليف ورشة ملوك التي تعاون معها عمرو سعد في مسلسليه «ملوك الجدعنة» و«توبة».

8- الإمام الشافعى

بدأ المخرج ليث حجو تصوير المسلسل الذي يلعب بطولته خالد النبوى مجسدًا شخصية الإمام الشافعى، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف مريم نعوم ويشارك في البطولة وليد فواز ونضال الشافعى، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبوضيف.

9- تغيير جو

بدأت منة شلبى تصوير مسلسلها مع المخرجة مريم أبوعوف، وصورت بعض المشاهد الخارجية داخل القاهرة لمدة 6 أيام، وسافر فريق العمل لاستكمال التصوير في بيروت وينتمى العمل لـ15 حلقة.

10- علاقات مشروعة

بدأ ياسر جلال تصوير مسلسله «علاقات مشروعة» من 15 حلقة، وبمشاركة مى عمر وداليا مصطفى، مراد مكرم، ميمى جمال وعدد من النجوم والوجوه الجديدة ومن إخراج خالد مرعى.، يذكر أن ياسر جلال قدم العام الماضي دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار الجزء الثالث.

11- بابا المجال

بدأ مصطفى شعبان تصوير مسلسل «بابا المجال» مؤخرًا مع المخرج أحمد خالد موسى، ويتم تصوير المسلسل في استديو الأهرام في ديكور الحارة الشعبى، والذى يتم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل داخله.

12- المداح: أسطورة العشق

بدأ حمادة هلال تصوير الجزء الثالث من «المداح»، وذلك في محافظة قنا بصعيد مصر وهى أولى محطات المسلسل، وعاد لتصويره في الجيزة، وسيتم التصوير في عدد آخر من المحافظات، وانضم للبطولة رانيا فريد شوقى ولوسى مع هبة مجدى ودنيا عبدالعزيز وتاليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

13- الكبير أوى 7

يواصل أحمد مكى تصوير الجزء السابع من مسلسله «الكبير أوى» في ديكور المزاريطة والذى قامت الشركة المنتجة ببنائه في الجزء السادس من العمل رمضان 2022، وشهد انضمام مجموعة كبيرة للبطولة منهم رحمة أحمد والتي قدمت شخصية مربوحة ومصطفى غريب، وشهد عودة بيومى فؤاد وهشام إسماعيل وهو من إخراج خالد الجندى.

14- العمدة

انتهى محمد رمضان من تصوير نسبة كبيرة من مشاهد مسلسله «العمدة»، في أكثر من مكان، منها مدينة الإنتاج ووسط البلد وجاردن سيتى، مقتربًا من تصوير نصف حلقات العمل، ويشارك محمد رمضان في البطولة زينة وإيمان العاصى ومنة فضالى ومى كساب إخراج محمد سامى.

15- سر السلطان

يواصل المخرج خالد يوسف تصوير أول عمل درامى له بعد عودته من فرنسا، بعدما قدم آخر عمل له في السينما «كارما»، ويشارك في البطولة أكثر من 60 نجمًا، منهم أحمد فهمى وحسين فهمى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وأحمد وفيق، ويأتي هذا التعاون الأول للمخرج خالد يوسف مع شركة سينرجي.

16- مذكرات زوج

بدأ طارق لطفى تصوير مسلسله «مذكرات زوج» من 15 حلقة، بين مسلسلات رمضان 2023 عن رواية الكاتب أحمد بهجت وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ويشاركه البطولة عائشة بن أحمد وخالد الصاوى ورنا رئيس ونور النبوى وإخراج تامر نادى.

17- ستهم

تواصل روجينا تقديم ثالثة بطولاتها في الدراما التليفزونية، وتتعاون هذا العام مع المخرج رؤوف عبدالعزيز والكاتب ناصر عبدالرحمن، في دراما إنسانية صعيدية تكشف العديد من قصص السيدات اللاتى قدمن تضحيات كثيرة وهو مستوحى من قصص حقيقية.

ويستلهم أحداثه من سيرة 4 مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس كهربائية، وقصة سيدة من الدقهلية تعمل في مصانع الطوب، والمعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدى، واشتهرت في بيع البطيخ، فضلًا عن بهية من بنى سويف.

والتى حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، وباعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه، لسداد ديونها.

18- رشيد

بدأت المخرجة الشابة مى ممدوح تصوير أول مشاهد مسلسل شقيقها محمد ممدوح في أولى بطولاته، للمنتج عبدالله أبوالفتوح، وتشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، ومن تأليف وسام صبرى.

19- تحت الوصاية

انتهت منى زكى من تصوير جزء كبير من العمل في لوكيشن دمياط وانتقلت خلال الأيام الماضية للقاهرة، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل، وهو 15 حلقة، ويشارك في البطولة نسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير.

20- رمضان كريم 2

يواصل المخرج سامح عبدالعزيز تصوير الجزء الثانى من «رمضان كريم»، وهو العمل الثانى له إخراجيًا في شهر رمضان، بعد «جميلة»، وذلك في ديكور الحارة باستديو السبكى في الحزام الأخضر، وهو نفس الديكور الذي تم تصوير الجزء الأول فيه.

مع عدم وجود الأبطال الأربعة الرئيسيين في الجزء الأول، روبى وشريف سلامة وسيد رجب، والراحل محمود الجندى، وشهد العمل انضمام بيومى فؤاد، وتم تصوير أكثر من 75% من مشاهده، ويعتبر من الأعمال القليلة التي سينتهى تصويرها قبل رمضان.

21- الصفارة

يواصل النجم أحمد أمين تصوير مسلسل «الصفارة» من 15 حلقة، وينتمى إلى الكوميديا، ويشارك في بطولته طه دسوقى وآية سماحة وإخراج علاء إسماعيل.

22- توحة

أعلن المخرج محمد النقلى أنه سيبدأ تصوير مسلسل «توحة» خلال الأيام المقبلة، وهو البطولة الأولى دراميًّا للفنانة علا غانم بعد غيابها سنوات عن التمثيل.

23- الهرشة السابعة

تواصل الفنانة أمينة خليل تصوير مسلسلها مع المخرج كريم الشناوي في ثالث تعاون بينهم بعد قابيل وخلي بالك من زيزي، ويشارك في مسلسل الهرشة السابعة، الفنان محمد شاهين، على قاسم، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدورأحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

24- كشف مستعجل

بدأ المخرج شادى الرملى تصوير مسلسل «كشف مستعجل» حيث انتهي من اسبوعين تصوير وهو، بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، من 15 حلقة، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

25- بطن الحوت

انتهى محمد فراج من تصوير أكثر من 4 أسابيع من المسلسل المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبواليزيد، وبسمة، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح.

26- مسلسل جت سليمة

بدأت دنيا سمير غانم في التحضيرات الخاصة لمسلسلها الجديد، ولم تختر له اسمًا أو يتم الإعلان عنه حتى الآن، وهو العمل الدرامى الذي تعود له بعد غياب 3 سنوات منذ آخر مسلسل لها «بدل الحدوتة 3»، رغم وجود مسلسل آخر هو «عالم موازى» مع المنتج هشام جمال المتوقف منذ 3 أعوام، ولم تستكمل دنيا العمل عليه.

27- الكتيبة 101

بدأ المخرج محمد سلامة تصوير «الكتيبة 101» من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف ، والعمل يقدم تضحيات وبطولات هذه الكتيبة في شمال سيناء وتصديها للإرهابيين خلال السنوات الماضية، وهو من تأليف إياد صالح، ويشارك في بطولة العمل فتحى عبدالوهاب وأحمد صلاح حسنى ووفاء عامر.

28- الحاج إكس لانس

يعود الفنان محمد سعد لدراما رمضان هذا العام بعد غياب 8 سنوات عن آخر عمل «فيفا أطاطا» الذي قدمه في 2014، وتمت الاستعانة بالمخرج إبرام نشأت لإخراجه، بعد انسحاب المخرج محمود كامل من العمل.

29- كامل العدد

تواصل دينا الشربينى تصوير مسلسلها «كامل العدد» الذي ينتمى لـ15 حلقة، وتصور حاليًّا بعض المشاهد في الإسكندرية، ويشارك في بطولته إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، شريف سلامة، عمرو جمال، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد

30- الصندوق

أعلنت قناة ام بي سي عن عرض مسلسل «الصندوق» بطولة أحمد داش وهو ثان بطولة له بعدما قدم في رمضان الماضي «مين قال» والتي شارك بطولتها جمال سليمان، مسلسل«الصندوق» بتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم

31- تلت التلاتة

بدأت النجمة غادة عبدالرازق أمس، تصوير أول مشهد من مشاهد مسلسل «تلت التلاتة» التي تنافس به في موسم مسلسلات رمضان، 2023

وقررت غادة عبدالرازق، المنافسة في دراما رمضان 2023 بـ «تلت التلاتة»، والذي يتكون من 15 حلقة، ورغم اعتذارها في أول الأمر عن القيام ببطولته، وبعد مناقشة مع شركة الإنتاج أعلنت موافقتها على بطولته والمنافسة به في شهر رمضان 2023.