اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد زغللت عيون الرجالة بجمالها الذي لا يوصف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها داخل منزلها مرتدية ملابس شتوية من اللون الأزرق وتقوم باستعراض جمالها مع النيو لو الجديد بطريقة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور براحة شويه شويه شويه علينا ياشيخة- كل سنة وانتي طيبة يا قلبي – الجميلة بدون أي حاجة.