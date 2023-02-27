اتفرج- انت الان تتابع خبر برنسيسة من يومها.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.

حيث نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية تنورة وبدي ومعطف، وربطت شعرها إلى الخلف، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “لا شئ يحفزك أفضل من الهواء النقي في نظامك”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (هو القمر بيطلع الصبح ولا ايه)، (قمر 14)، (برنسيسة طول عمرك)، (العسل الوحيد بالعالم قمر اوي يا جدعان)، (قمراية رانيا ومنورة الدنيا كلها يا قمر)، (أنيقة وجميلة).

مسلسل رانيا يوسف

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة رانيا يوسف كان مسلسل “المماليك” والذي تم عرضه في يناير 2022.

مسلسل المماليك بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، فيدرا، رامي وحيد، محمد لطفي، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.