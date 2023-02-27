اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. الملكة رانيا يوسف تكشف عن الحلويات بـ”الجيبة القصيرة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور الجديدة، بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث .وظهرت رانيا يوسف خلال تواجدها في أحدي الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية مرتدية جيبه قصيرة فوق الركبة مع جاكت مفتوح من اللون الزيتي وهي تقف أمام البحر من الناحية الجمالية قمت بترك شعرها واستخدمت القليل من المكياج، والكثير من الاكسسورات.

وعلقت الفنانة المصرية على الصور قائلة لا شيء يحفزك أفضل من الهواء النقي في نظامك