اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مرض نجل محمد ثروت النادر.. تعرف عليه بعد عدم استقرار حالته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام النجم محمد ثروت بالكشف عن تطورات حالة نجلة الصحية، وذلك بعدما أصيب بمرض نادر في الجهاز العصبي، والتأكيد على أن حالته الصحية غير مسقرة في الوقت الحالي، ويقوم بزيارته الكثير من الفنانين والرياضيين والإعلاميين وغيرهم.

وتحدث أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “مساء دي إم سي” الفضائية والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة دي إم سي، وقال “أحمد ابني متألم لأن المرض الذي أصابه غير متوقع ومرض نادر يصيب شخص واحد في المليون”.

وأضاف قائلاً “المرض الذي أصيب به ابني يصيب الجهاز العصبي والمناعة تشتد علي الجهاز العصبي، وهذا يستوجب خضوعه لخطوات من العلاج وأعلاها الأجسام المضادة”.

نجل محمد ثروت يعاني من مرض نادر

وأشار محمد ثروت قائلاً “ابني يتعرض لألم شديد جدا خلال فترة علاجه من المرض النادر، وانا مشفق عليه من الوضع الذي يعيشه حالياً”، وهو يوجد حالياً داخل احد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية وللشفاء من المرض.