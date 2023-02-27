اتفرج- انت الان تتابع خبر المسلسلات الصعيدية في رمضان 2023.. القائمة كاملة تعرف عليها هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفضلنا عن شهر رمضان المبارك 2023 أيام قليلة، وينتظر جميع المشاهدين قائمة المسلسلات الصعيدية في رمضان 2023 والدراما الأخرى التي تعرض على كل الشاشات، وتعد من أبرز الأشياء التي تصدرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل العمدة هو بطولة الفنان محمد رمضان وهو الذي يجسد فيها كل الأحداث الخاصة بشخصية جعفر العمدة ويتزوج فيه أكثر من امرأة في العمل، وأحداثه تدور في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وانتجته شركة ميديا هب سعدي جوهر وهو بطولة الكثير من الفنانين.

ويقدم مسلسل ستهم الذي تجسد فيه دور امرأة صعيدية في مسلسل ستهم ويشاركها في البطولة كلاً من محمد عبد الحافظ ونانسي صلاح وأمير صلاح وإبراهيم السمان وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ومسلسل عملة نادرة هو بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبو رية وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو دراما صعيدية يألفها الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت الهدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال الصعيد.

ويقدم مسلسل حضرة العمدة وهو بطولة الفنانة روبي التي تجسد شخصية عمدة التي تشمل على أحداث المسلسل وتضطرها كل الظروف حتى تصبح عمدة في واحدة من القرى وتظهر الكثير من الصراعات مع عاسلتها وكل المحيطين بها، وهو بطولة محمود عبد المغني وبسمة وإدوارد وغيرها.

ومسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وهو ضمن السباق الرمضاني 2023 وهو شخصية جاب الكوماندا الشاب الصعيدي الذي يوجد لديه محل كوتش سيارات، وهو لا يوجد تشابه بينه وبين سيف الخديوي الذي قدمه في رمضان 2022.