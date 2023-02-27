اتفرج- انت الان تتابع خبر حلا شيحة مش راضية تفرش الملاية لمعز مسعود.. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل عقب إنفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود وإحتفالها بعيد ميلادها الـ43 بدون حجاب بالرغم من إرتدائها للحجاب خلال فترة زواجها من معز مسعود إلا أن إنفصالهما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأصبح حديث السوشيال ميديا

حلا شيحة ومعز مسعود

وانفصلت حلا شيحة ومعز مسعود منذ أيام قليلة إلا أن الداعية الإسلامي معز مسعود لم يحذف الصور التي تجمعه مع حلا شيحة عبر موقع تبادل الصور انستجرام ولم يلغي متابعتها حتى الأن الأمر الذي أثار الجدل هل الثنائي أنفصلا بالفعل أم لا .أما موقف حلا شيحة كان غريبا بعد أن قامت بحذف كل الصور التي تجمعها مع معز مسعود وهي كانت ترتدي الحجاب وتركت كل الصور التي فيها بدون حجاب خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها حلا شيحه بخلع الحجاب بعد إرتداؤه

منشور حلا شيحة بعد إنفصالها عن معز مسعود

كتبت حلا شيحة عبر انستجرام :”مثلي كأي امرأة، أفضل عدم الحديث في هذه اللحظة، ولكن بالتأكيد سأتحدث عن رأيي وأدعو كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق، وسنجتهد لنتجاوز، فكل النضالات التي نشاركها هي نفسها