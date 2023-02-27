اتفرج- انت الان تتابع خبر تامر حسني يرد على سخرية أحمد آدم بهذه الطريقة الغير متوقعة.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه الفنان تامر حسني رسالة قوية إلي الفنان أحمد آدم بعد أن قام الأخير بالتحدث عنه في إحدي حلقات برنامج آدم شو” على الذي يعرض على قناة الحياة.واتهم أحمد آدم المطرب المصري بالسعي وراء الترند قائلاً “تامر حسني مش كفاية عليك كدا بقا ولا إيه.. طلع لنا شعر صدره وقعد يسبّل للبنات”.

وفي هذا السياق كتب تامر حسني منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور قال فيه :أستاذ أحمد آدم فعلاً بيدي درس حقيقي بيشرح فيه سمات العصر الحالي اللي كلمة تريند فيه جننت عقول بعض الناس وخليتهم يبيعوا مبادئهم وصداقتهم وأمانتهم، لمجرد أن الناس تعرفهم أو تتكلم عليهم.

وأضاف ونسيوا أنه لا يصح إلا الصحيح عشان ده عدل ربنا، وأي أفاقين مع الوقت هتلاقيهم بيختفوا والمحترم الحقيقي هو اللي بيستمر أصل لما نهتم ونرد على كل كداب أمال اللي بيحبونا نعمل معاهم إيه.

واختتم تامر حسني رسالته قائلاً الحقيقة أن فعلاً الكلام السلبي هو اللي انتشر شكرا أستاذ أحمد آدم لكلامك وإشادتك الحقيقية في حقي هي شهادة عظيمة من فنان محترم وكبير بفنه وأخلاقه.