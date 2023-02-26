اتفرج- انت الان تتابع خبر صاروخ أرض جو.. هيفاء وهبي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية جامبسوت من الستان، وجاكيت فرو لونه بني، وانتعلت حذاء أحمر طويل برقبة عالية، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (لو تنزلي كل يوم صوره ماحد يشبع من جمالك يا ملكة جمال الكون)، (والله مافيش بعد كده جمال)، (ياعمري الجمال)، (نزلي دايم عشان نروق بجمالك هيوفتي)، (انتي ما تكبرين).

فيلم هيفاء وهبي

يُذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنتظر في الوقت الحالي عرض أحدث أفلامها والذي يحمل عنوان “رمسيس باريس”.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.