اتفرج-انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تدافع عن نفسها بعد الهجوم عليها بسبب سعد لمجرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، على الدفاع عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمام الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا بسبب دفاعها عن مواطنها سعد لمجرد، والذي أدانته المحكمة باغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.وكتبت بسمة بوسيل من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع إنستجرام: “مساء الخير.. رداً على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني، أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب مهما كانت الظروف وما أقبلش على بناتي أو نفسي حاجة زي كده”.

بسمة بوسيل عن قضية سعد لمجرد: شايفينه مذنب عشان مغربي

وتابعت: “أنا كنت بتكلم على قصة واحد وواحدة هي نفسها اعترفت أنها طلعت معاه للأوضة لوحدها، فالمفروض دي حاجة تنافي عاداتنا وتقاليدنا وشايفين الرجل مذنب والست لا عشان مغربي، وعشان فعلاً دائمًا في عنصرية ضد العرب في البلدان الأوروبية وأكيد القضاء هياخد مجراه.. للذكر أنا بشجع البنات وكل الستات بالعدل بس”.

وكانت بسمة بوسيل قد علقت على قصة قصيرة لإحدى المتابعات تهاجم سعد لمجرد قائلة: “بالنسبة للأخت المحترمة اللي ربنا بعتهالي عشان تنور بصيرتي.. أحب أقولك إننا كمغاربة مش بندافع عنه وحتى لو مذنب لازم still يتحاكموا هما الاتنين محاكمة عادلة، وبعدين أنتِ مش ربنا عشان تمنعي عن حد رحمته، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.