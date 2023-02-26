انت الان تتابع خبر فنانون يتضامنون مع سعد لمجرد ضد الضحية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -منذ صدور الحكم ضد الفنان المغربي سعد لمجرد، بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، ضج الجمهور والوسط الفني وانقسمت الأراء بين مؤيد وبين معارض ومتضامن مع لمجرد.

وتلقى سعد لمجرد الكثير من رسائل الدعم والتضامن من قبل بعض الفنانين والمشاهير، في المغرب، والعالم العربي، والذين اعتبروا الحكم ظلما له.

ومن بين الشخصيات التي وقفت بصف لمجرد ودعمته:

مواطنته الفنانة المغربية دنيا بطمة التي نشرت عبر خاصية ستوري على الإنستغرام رسالة تضامن بعد صدور الحكم،داعية الله أن يصبره على الأزمة التي يمر بها.

الفنانة مريم حسين التي دخلت بنوبة بكاء بعد الحكم على لمجرد بالسجن، وألمحت إلى أن بعض الأحكام تصدر عن طريق دفع الأموال.

الإعلامي السوري مصطفى الآغا ساند سعد لمجرد، وشارك عبر الانستغرام، صورة له برفقته وعلق عليها: "قلبي معك"، واستنكر الهجوم الكبير عليه وتوصيفه انه وحش بشري حتى لو اخطأ.

الفنان اللبناني زياد برجي، دعم لمجرد قبل صدور الحكم وتمنى العدالة لصديقه الذي وصفه بالأصيل والآدمي.

ومن المشاهير والنجوم الذين دعموا سعد لمجرد: الإعلامية المصرية بسنت شمس، مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، والفنان المغربي حاتم عمور، الفنان المغربي زهير بهاوي، الفنان المغربية رقية ماغا، وغيرهم الكثير من المشاهير الذين اعتبروا ما حدث مؤامرة، وان الضحية هي المذنبة.