انت الان تتابع خبر صحفية تفضح المستور: سعد لمجرد متورط باغتصاب فتيات عربيات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الصحفية بإذاعة "مونت كارلو" حنان عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مفاجآت صادمة تتعلق بقضايا الإغتصاب المتورط فيها المغني المغربي سعد لمجرد، بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات.

وقالت حنان، إن الحكم على الفنان المغربي بالسجن، يعتبر حكما صادما بالنسبة له، بالرغم ان لديه سوابق بمثل هذه القضايا، مشيرة إلى وجود فتيات مغربيات تعرضن للإغتصاب من سعد لمجرد، ما يؤكد ان هذه الممارسات من ضمن شخصيته وليس امرا عابرا.

وأضافت الصحفية، ان لمجرد لديه وجهان: وجه الفنان، والوجه الإنساني.

وختمت حنان عبدالله حديثها بالقول، ان هناك ملفات مشابهة لقضية الفنان المغربي، ولكن لم يبت فيها القضاء الفرنسي حتى هذه اللحظة، فالفتاة التي ادعت على سعد لمجرد كان عمرها حينها 20 عاما، والقانون الفرنسي ينصفها في هذه الحالة.

هذا وبعد 7 ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية في باريس على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، ومنعه من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات، بعد قضاء عقوبته، بتهمة الإعتداء على شابة فرنسية تدعى لورا، واغتصابها في غرفة فندق، عام 2016.

وهزت هذه المحاكمة الراي العام والأوساط الفنية في العالم العربي، وانقسمت الآراء بين مؤيد لهذه الحكم الذي أنصف فتاة وقعت ضحية اغتصاب، وبين من تضامن مع سعد لمجرد وتعاطف معه.