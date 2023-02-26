انت الان تتابع خبر تصريحات مثيرة لشيرين رضا : لسا مبلغتش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة المصرية شيرين رضا أنها تشعر كما لو كانت "بنت صغيرة عندها 28 سنة"، معتبرة أنها لا تزال تعيش طفولتها حتى الآن.



وأشارت شيرين بعد حلولها ضيفة إحدى البرامج ، إن والديها رزقا بها بعد 6 سنوات من الزواج، وأن والدها كان يريد فتاة؛ لذا كانت المدللة في البيت.



وأضافت أن والدها رغم ذلك كان يعلمها المسئولية والاعتماد على النفس منذ الصغر، موضحة أن جمالها كان مثار قلق من ناحيته.



وتابعت: "والدي قالي وأنا صغيرة أنت حلوة أوي وده هيسبب لك مشاكل كتيرة، قلت له إيه ده ليه؟ لكن اكتشفت أن لما بتكون صغير في السن مبتفكرش في اللي هيحصل، ولما كبرت فهمت أن الجمال بيخلي الستات هتغير والرجالة هتحاول تقرب منك.



واعتبرت الفنانة المصرية أن "الجمال ليه تمن لازم تدفعه ومينفعش تعتمد عليه عشان تلاقي حياة أفضل لأنه ممكن يضيع في لحظة".





وأشارت إلى أنها لا تزال تعيش طفولتها، مضيفة: "شايفة نفسي بنت عندها 28 سنة ولما توصل 30 سنة بتكون بلغت وأنا لسه مبلغتش ومش بحاول أصغر نفسي وأتصرف كطفلة".



وكانت شيرين رضا قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "وبينا ميعاد"، "وهو دراما اجتماعية كوميدية، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة.





وشاركها في بطولته: صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.



كما شاركت شيرين رضا في بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" مع حسن الرداد، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد حماقي.