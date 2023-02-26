اتفرج- انت الان تتابع خبر تعليق حلا شيحة على خلع الحجاب وحذف صورها مع معز مسعود: تجاوز كل معاناة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء تعليق حلا شيحة على خلع الحجاب وحذف صورها مع معز مسعود على انستجرام بمثابة مفاجأة كبيرة، وهذا ما شغل بال جميع متابعيها وردت على كل أسئلتهم واستفساراتهم حول هذا الأمر.

حلا شيحة تحذف صورها مع معز مسعود

وكتبت حلا شيحة من خلال خاصة القصص المصورة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، ووضعت صورة بدون الحجاب وقالت “أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركها هي نفسها”.

وفاجأت الفنانة حلا شيحة جميع متابعيها بأنها حذفت صورها التي تجمع بينها وبين زوجها معز مسعود من على حسابها الخاص على انستجرام، وهي لم تكتفى بهذا الأمر فقط ولكنها غيرت صورتها الشخصية على حسابها إلى صورة بدون حجاب، وجاءت الكثير من التعليقات المختلفة عليها.