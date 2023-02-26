اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة هجوم أحمد آدم على تامر حسني.. الثاني يزيح الستار عنها أمام الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان تامر حسني بالتعليق على هجوم الفنان أحمد آدم عليه، وكشف عن حقيقة الفيديو المنتشر من برنامجه آدم شو وهو الذي يقدم على شاشة قناة الحياة، ويقدم فيه الكثير من القضايا الهامة.

رد تامر حسني على حديث أحمد آدم عنه

وحرص تامر حسني على نشر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، الفيديو الكامل لحديث أحمد أدم عنه وقصده، وظهر في الفيديو أن أحمد آدم كان يقوم بإعطاء مثال على فكرة التريند، وأن كل الكلام المسيء إلى أي شخص ينتشر بشكل كبير من الكلام الجيد.

وكتب تامر حسني تعليق على الفيديو قائلاً “أستاذ أحمد آدم فعلا بيدي درس حقيقي بيشرح فيه سمات العصر الحالي اللي كلمة تريند فيه جننت عقول بعض الناس وخليتهم يبيعوا مبادئهم وصداقتهم وأمانتهم لمجرد أن الناس تعرفهم أو تتكلم عليهم ولو ليوم واحد و نسيوا أنه لا يصح إلا الصحيح عشان ده عدل ربنا، وأي أفاقين مع الوقت هتلاقيهم بيختفوا والمحترم الحقيقي هو اللي بيستمر أصل لما نهتم ونرد على كل كداب أمال اللي بيحبونا نعمل معاهم إيه !!!!؟”.

وأضاف قائلاً “تابعوا قلوب الناس والمواقع اللي هتاخد كلام الأستاذ أحمد السلبي وينشروه، وعلموا عليهم عشان تعرفوا حقيقتهم … والحقيقة أن فعلا الكلام السلبي هو اللي انتشر شكرا أستاذ احمد آدم لكلامك وإشادتك الحقيقية في حقي هي شهادة عظيمة من فنان محترم وكبير بفنه وأخلاقه”.