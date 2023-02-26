اتفرج .. ظهور صادم لـ”مني زكي” في تحت الوصاية

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ظهور صادم لـ”مني زكي” في تحت الوصايةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصرية مني زكي زوجة الفنان أحمد حلمي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في جمهورية مصر العربية بسبب مسلسل تحت الوصاية.وتشارك مني زكي في مسلسل تحت الوصاية الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، يشارك في بطولته نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.