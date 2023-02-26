شاهد.. رسالة غامضة من حلا شيحة في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 11:27 صباحاً - وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت حلا شيحة عبر الستوري بدون حجاب من جديد، وعلقت: “أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم، كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة”.

وحرصت الفنانة حلا شيحة على الظهور في أكثر من صورة بدون حجاب، عبر حسابها على “إنستجرام”، كما حذفت جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود.

وبعد أن حذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها من على حسابها بـ"إنستجرام"، وأثارت الجدل بظهورها بدون حجاب، صدمت جمهورها من جديد بتصرف غريب، حيث كتبت فنانة في الوصف الخاص بحسابها، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب ويتساءل: “هل ستعود للفن مرة أخرى؟”.