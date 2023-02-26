اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد تستعرض جمالها ومفاتنها بالأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها متن مركبة نيلية في جزر المالديف مرتدية فستان من اللون الأبيض المكشوف من الظهر وتقوم باستعراض جمالها بطريقة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور القمر اللي عيد ميلاده بكرا- بموت فيكي- أنت جميلة ورائعة دائما