اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. عبير صبري جننت الشباب بالأحمر الناري أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية عبير صبري بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت عبير صبري، خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات القليلة الماضية، مرتدية فستان من الأحمر الناري المثير والجذاب والمكشوف من منطقة الصدر ويحتوي على فتحة كبيرة في الساقين، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها وراء ظهرها.

ونالت الصور اعجاب الكثير من الجمهور وكان من بين التعليقات منوره بيرووو المسكرة- ايه الجمال ده